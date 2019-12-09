В Подмосковье мужчина убил подошедшую к окну на звуки стрельбы женщину

В Подмосковье мужчина убил подошедшую к окну на звуки стрельбы женщину

В городском округе Ступино пьяный мужчина устроил стрельбу и смертельно ранил женщину, которая подошла к окну. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

По данным следователей, 47-летний местный житель беспричинно открыл стрельбу из охотничьего ружья на территории своего частного домовладения. В результате 57-летняя соседка мужчины, которая услышала выстрелы и подошла к окну, получила огнестрельное ранение.

Подозреваемый задержан. В отношении него завели дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Источник «Интерфакса» сообщил, что подозреваемым в совершении преступления является водитель управления по организации работы пожарно-спасательных подразделений Московской области «Мособлпожспас». РЕН ТВ также сообщает, что подозреваемым является водитель «пожарной службы».

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. РБК направил запрос в пресс-службу в СУ СК РФ по Московской области.