Запрещенный к прокату в России фильм «Дау. Наташа» покажут на Берлинале

Запрещенный к прокату в России фильм «Дау. Наташа» режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель вошел в конкурсную программу 70-го Берлинского кинофестиваля (Берлинале). Об этом сообщается на сайте конкурса.

Помимо российского фильма в конкурсе будут участвовать еще 17 картин, среди которых «Сибирь» Абеля Феррары, «Никогда, Редко, Иногда, Всегда» Элайзы Хиттман и «Первая корова» Келли Райхардт.

«Дау» — биографическая драма о жизни советского физика, лауреата Нобелевской, Ленинской и трех Сталинских премий Льва Ландау. Кинокартина была поделена на десять отдельных эпизодов.

В конце ноября 2019 года Минкультуры России частично отказало в прокате кинокартины: шесть эпизодов получили разрешение на прокат, а остальные четыре части были запрещены к показу из-за материалов, пропагандирующих порнографию. Среди запрещенных к прокату в России эпизодов: «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын» и «Дау. Саша Валера».