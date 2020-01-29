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Президент Германии предостерег от превращения истории в оружие

История не должна становиться оружием в руках разных людей, манипулировать ею недопустимо, считает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Бундестаге, посвященного 75-летию освобождения концлагеря Освенцим, передает RND.

«Мы должны противодействовать ситуации, когда память эксплуатируют. Историография — не политическая проблема, ей нужна свобода и открытый обмен мнениями историков. История не должна становиться оружием!» — сказал Штайнмайер.

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В среду, 29 января, в Германии проходят мероприятия, посвященные 75-летию освобождения концлагеря Освенцим. В них также принимает участие президент Израиля Реувен Ривлин. Выступая в Бундестаге, он заявил, что Германия и Израиль являются партнерами. «Я стою здесь и говорю, что Германия и Израиль являются партнерами. Вместе мы отстаиваем наши ценности: против антисемитизма и ксенофобии и против разрушений», — сказал Ривлин, передает DW.

Это второй раз в истории, когда израильский президент выступил в Бундестаге по случаю мероприятий, посвященных памяти жертв холокоста. В прошлый раз это произошло в 2010 году, когда в Германию приехал экс-президент Израиля Шимон Перес.

Теги: Германия, история, Франк-Вальтер Штайнмайер
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