Глава МИД Германии потребовал от ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Государства — члены Евросоюза должны криминализировать отрицание Холокоста, отметил глава МИД Германии Хайко Маас. Свое мнение по поводу проблемы антисемитизма в Европе он изложил в статье для Speigel.

«Мы стремимся к тому, чтобы все государства — члены ЕС наконец выполнили свои обязательства по криминализации отрицания Холокоста», — написал глава немецкого дипломатического ведомства. Он отметил, что попытки исказить факты о Холокосте наблюдаются во всем мире.

По мнению министра, страны Европы должны консолидировать борьбу с антисемитизмом и выработать общий план действий. Он заявил, что в этот план должны входить меры по уголовному преследованию нарушителей, улучшение защиты иудейских учреждений, а также просветительская работа. Во время председательства Германии в ЕС, которое должно начаться в июле, Хайко Маас пообещал активизировать борьбу с ксенофобией и кампаниями по дезинформации в Интернете.

Маас отметил, что только в Берлине за шесть месяцев зафиксировали более 400 инцидентов антисемитского характера. В этом случае, по его словам, не вызывает удивление тот факт, что почти каждый второй еврей в Германии задумывается о том, чтобы покинуть страну.

Ранее глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор заявил, что более 40% евреев рассматривают возможность покинуть Европу и более 80% не чувствуют себя там в безопасности. По его словам, в последнее время континент ежегодно покидают около 3% евреев.