Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
В Ленинградской области в ДТП с маршруткой погиб человек Общество, 19:39 Глава МИД Германии потребовал от ЕС криминализировать отрицание Холокоста Общество, 19:27 Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей Спорт, 19:08 В Китае заявили о риске заражения новым коронавирусом в период инкубации Общество, 19:05 Китайские ученые назвали источник нового коронавируса Общество, 18:57 Главу компании в Сибири задержали после гибели 12 сотрудников при пожаре Общество, 18:39 Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии Общество, 18:35 Комиссия по помилованию назвала сроки рассмотрения прошения Иссахар Общество, 18:29 Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже Политика, 18:27 Граждан Китая с подозрением на коронавирус не пропустят в Благовещенск Общество, 18:18 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:13 Умер протоиерей Всеволод Чаплин Общество, 18:01 СМИ узнали о планах Абрамовича открыть отель в Тель-Авиве Бизнес, 17:31 В Нижневартовске во дворе дома устроили стрельбу из охолощенного оружия Общество, 17:14
Общество ,  
0 

Глава МИД Германии потребовал от ЕС криминализировать отрицание Холокоста

Государства — члены Евросоюза должны криминализировать отрицание Холокоста, отметил глава МИД Германии Хайко Маас. Свое мнение по поводу проблемы антисемитизма в Европе он изложил в статье для Speigel.

«Мы стремимся к тому, чтобы все государства — члены ЕС наконец выполнили свои обязательства по криминализации отрицания Холокоста», — написал глава немецкого дипломатического ведомства. Он отметил, что попытки исказить факты о Холокосте наблюдаются во всем мире.

По мнению министра, страны Европы должны консолидировать борьбу с антисемитизмом и выработать общий план действий. Он заявил, что в этот план должны входить меры по уголовному преследованию нарушителей, улучшение защиты иудейских учреждений, а также просветительская работа. Во время председательства Германии в ЕС, которое должно начаться в июле, Хайко Маас пообещал активизировать борьбу с ксенофобией и кампаниями по дезинформации в Интернете.

Маас отметил, что только в Берлине за шесть месяцев зафиксировали более 400 инцидентов антисемитского характера. В этом случае, по его словам, не вызывает удивление тот факт, что почти каждый второй еврей в Германии задумывается о том, чтобы покинуть страну. 

Ранее глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор заявил, что более 40% евреев рассматривают возможность покинуть Европу и более 80% не чувствуют себя там в безопасности. По его словам, в последнее время континент ежегодно покидают около 3% евреев.

Теги: МИД Германии, Холокост
Материалы по теме
В Берлине неизвестные вскрыли могилу одного из авторов идеи Холокоста
Общество
На Украине осквернили памятник жертвам Холокоста и пригрозили Зеленскому
Общество
Опрос CNN показал сокращение числа знающих о холокосте европейцев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter