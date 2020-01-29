Банк «Открытие» купил часть ипотечного портфеля у Абсолют Банка

Банк «Открытие» купил ипотечный портфель у Абсолют Банка на 8,3 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе банка. Ранее на пресс-конференции глава «Открытия» Михаил Задорнов рассказал, что банк в прошлом году купил ипотечный портфель, но не раскрыл деталей.

«Все, что дает дополнительный доход, мы делаем, у нас высокая достаточность капитала. Были планы в 2018 году, но не сложились, потому что мы по цене не договорились, а здесь мы договорились, мы считаем, что для нас это эффективная сделка», — сказал Задорнов, отказавшись назвать конкретный банк.

«6 декабря 2019 года мы приобрели у Абсолют Банка ипотечный портфель объемом 8,3 млрд руб. Условия покупки портфеля не разглашаются», — уточнили позднее в пресс-службе «Открытия». На сайте «Открытия» сообщается, что с 6 декабря некоторые ипотечные кредиты Абсолют Банка перешли в «Открытие» и теперь клиентам необходимо погашать свой кредит в новом банке.

«Да, мы подтверждаем факт сделки. Это самая крупная по объему ипотечного портфеля сделка. Мы рассматриваем сделки с разными контрагентами из числа крупных банков с надежной репутацией и выбираем тех из них, кто предлагает наиболее выигрышные условия для нас», — сообщила РБК председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова.

Для Абсолют Банка это не первая подобная сделка. В ипотечном сегменте он работает по бизнес-модели, которая подразумевает быстрое формирование качественных однородных портфелей для продажи, говорила РБК ранее Ушкова. Весной Абсолют Банк продал портфель на 10 млрд руб. Альфа-банку. По данным отчетности Абсолют Банка по МСФО за девять месяцев 2019 года, общая стоимость его ипотечного портфеля составляет 89 млрд руб.