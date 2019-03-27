Абсолют Банк продаст часть ипотечного портфеля Альфа-банку

Альфа-банк выкупит у Абсолют Банка портфель ипотеки на 10 млрд руб., а в дальнейшем планирует такие покупки ежеквартально. Распродажа портфеля поможет «Абсолюту» из топ-10 ипотечных банков разгрузить капитал

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Альфа-банк, планирующий в 2019 году войти в топ-5 банков по выдаче ипотеки, заключил сделку по покупке ипотечного портфеля у Абсолют Банка, рассказали РБК в Альфа-банке. Объем продаваемого портфеля составляет 10 млрд руб., уточнила РБК предправления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. В прошлом году Альфа-банк уже провел первую сделку по покупке ипотеки у «Абсолюта» на 4 млрд руб.

Сделка будет проведена во втором-третьем кварталах 2019 года, в дальнейшем такие сделки будут проводиться не реже, чем один раз в квартал, а объемы приобретаемого портфеля могут быть увеличены, добавили в Альфа-банке. Ипотечный портфель Абсолют Банка для продажи будет формироваться из новых кредитов, находящихся на балансе банка не менее 3–5 месяцев с высоким качеством обслуживания, пояснили там. Условия договора, в том числе размер процентной ставки, срок кредитования и другие основные параметры кредита, не изменятся.

Альфа-банк намерен нарастить качественный ипотечный портфель как органически собственными силами, так и покупая хорошие портфели у других игроков, прокомментировал руководитель блока «розничный бизнес» Альфа-банка Майкл Тач​.