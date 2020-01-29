В Татарстане произошел пожар в гимназии

В гимназии в Бугульме произошел пожар, погибших и пострадавших нет, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

«Поступило сообщение о пожаре в гимназии № 7 в Бугульме на улице Джалиля», — заявили РБК в ведомстве.

Из учебного заведения самостоятельно эвакуировались 850 человек, в том числе 54 человека из персонала. В здании горит кровля, площадь пожара уточняется. Над ликвидацией возгорания работают 12 единиц пожарной техники и 27 человек личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Накануне в Москве произошел пожар по адресу Востряковский проезд, 10. Согласно информации на сайте «Мосэнерго», там расположена ТЭЦ-26 — крупнейшая теплоэлектроцентраль Москвы по размеру установленной электрической мощности. В результате происшествия никто не пострадал, а энергоснабжение потребителей не было нарушено.