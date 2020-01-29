Первый президент Украины объяснил свои слова о встрече Гитлера и Сталина

Первый президент Украины в эфире радиостанции «Комсомольская правда» признался, что лично не видел документа, который подтверждает встречу Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. Ранее Кравчук упомянул об этой встрече в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я читал это напечатанное в средствах массовой информации. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — объяснил Кравчук, не уточнив, где именно он об этом прочитал.

Он также отметил, что не может ручаться за достоверность данных, опубликованных в СМИ. «Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить. Те, кто пишут, они же несут какую-то ответственность, правильно?» — заключил Кравчук.

О том, что Гитлер и Сталин встречались во Львове 17 октября 1939 года, Кравчук заявил в эфире программы «60 минут». Так он прокомментировал слова нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР. По его словам, к войне привел «сговор тоталитарных режимов».