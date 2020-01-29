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Первый президент Украины объяснил свои слова о встрече Гитлера и Сталина

Первый президент Украины в эфире радиостанции «Комсомольская правда» признался, что лично не видел документа, который подтверждает встречу Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. Ранее Кравчук упомянул об этой встрече в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я читал это напечатанное в средствах массовой информации. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», — объяснил Кравчук, не уточнив, где именно он об этом прочитал.

Он также отметил, что не может ручаться за достоверность данных, опубликованных в СМИ. «Но тогда, если не верить, значит, не верить никому. А я думаю, что надо кому-то верить. Те, кто пишут, они же несут какую-то ответственность, правильно?» — заключил Кравчук.

Зеленский заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой
Политика

О том, что Гитлер и Сталин встречались во Львове 17 октября 1939 года, Кравчук заявил в эфире программы «60 минут». Так он прокомментировал слова нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на СССР. По его словам, к войне привел «сговор тоталитарных режимов».

О тайной встрече глав Германии и СССР писал историк Эдвард Радзинский в своей книге «Сталин». Он ссылался на опубликованную в «Комсомольской правде» фотокопию письма, которое глава ФБР Эдгар Гувер отправил советнику президента США Адольфу Берли. Однако в это время лидер советского государства находился в Москве, и доказательств того, что эта встреча была, нет. Директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков позднее заявил «РИА Новости», что данные об этой встрече — «абсолютный бред». «Никакой встречи не было, и, естественно, нет никаких документов», — сказал доктор исторических наук, профессор МГИМО Мягков.

Теги: Леонид Кравчук, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин
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Первый президент Украины напомнил о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
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