МИД назвал провокацией отказ депутатов из Нидерландов приехать в Россию

Решение депутатов Нидерландов отменить поездку в Россию является сознательной провокацией и стремлением к скандалу. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Ранее стало известно, что нидерландская делегация решила отказаться от поездки в Москву 25 — 27 февраля после того, как депутату из партии «Демократы 66» Шурду Шурдсме запретили въезд на территорию России.

В МИД России заявили, что Москва проинформировала о нежелательности включения Шурдсмы в состав делегации заранее, 14 января.

Согласно сообщению российского внешнеполитического ведомства, Шурдсме не раз агрессивно высказывался в адрес России, предлагая бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи или перенести Чемпионат мира по футболу в другую страну, прервать проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России и другое.

«Несмотря на наши предупреждения, они сознательно пошли на эту провокацию, прекрасно понимая все возможные последствия. То есть стремились к скандалу, а не конструктивному обсуждению путей выправления российско-нидерландских отношений», — говорится в сообщении.