Посольство ответило на отказ депутатов Нидерландов приехать в Россию

Голландские политики «захлопывают окно возможностей», не желая возобновлять диалог с российскими парламентариями. Так в посольстве России в Гааге прокомментировали решение комиссии по иностранным делам нижней палаты парламента Нидерландов отказаться от поездки в Москву, передает ТАСС.

«Они второй раз подряд с осени 2018 года по собственной инициативе захлопывают окно возможностей для возобновления диалога со своими коллегами в Госдуме по вопросам, представляющим взаимный интерес», — заявили в посольстве.

По словам представителей дипмиссии, ответственность за последствия, которые возникают в результате отказа от подобных контактов, полностью ложится на голландских политиков.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на посольство сообщали, что нидерландская делегация решила отказаться от февральской поездки в Москву после того, как депутату из партии «Демократы 66» Сьорду Сьордсме запретили въезд на территорию России. Сам политик связал внесение своей персоны в черный список с критикой российских властей.