Кремль отреагировал на идею перевезти федеральные министерства в регионы

О переезде органов власти из Москвы в регионы речи не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он ответил на просьбу прокомментировать идею о переезде регионы федеральных министерств

Возможность размещения федеральных министерств в регионах обсуждалась на заседании рабочей группы по поправкам в Конституцию России, говорила «РИА Новости» руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. По словам Кислицыной, это поспособствовало бы усилению роли регионов, а также развитию крупных городов.

В 2019 году три министерства — Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи — переехали в новые офисы бизнес-центра «Москва-Сити». Глава Минэкономразвития Максим Орешкин отметил, это должно повысить эффективность ведомств. По его словам, эта эффективность достигается благодаря улучшению коммуникации между сотрудниками, сокращении расходов, а также в объединении всех служб, которые обслуживают здание, и экономии на ИT-системе.

По плану правительства, переехать в «Москва-Сити» также должны были Росаккредитация, Росстандарт, Ростуризм, Росимущество, центральное межрегиональное территориальное управление Росстандарта, Национальный институт аккредитации и ФКУ «Центр поддержки».