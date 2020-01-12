Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

В Рязанской области микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным полиции, авария произошла в Шацком районе Рязанской области. Подробности ДТП не сообщаются.

В результате столкновения погибли три человека, еще восемь получили травмы и были госпитализированы, уточнил агентству врач приемного отделения Шацкой районной больницы.

«Все в тяжелом состоянии, у них сочетанные травмы, все находятся в реанимации, из них кто-то сейчас в операционной», — добавил он.

Врач рассказал, что для транспортировки пострадавших в медучреждения была вызвана санитарная авиация.