Замглавы МИД Казахстана назначили новым послом в России

Указом президента Казахстана новым послом страны в России назначен заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Кошербаев также был освобожден от должности заместителя главы МИД.

Предыдущий посол Казахстана Имангали Тасмагамбетов покинул пост в декабре 2019 года в связи с выходом на пенсию.

Кошербаев проработал в должности заместителя главы Министерства иностранных дел Казахстана год, до этого он числился ответственным секретарем ведомства. Он также занимал различные должности в государственных структурах, в том числе в Министерстве сельского хозяйства, и различных коммерческих организациях.