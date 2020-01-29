США признали ошибку в твите об освобождении Освенцима американцами

Посольство США в Дании признало, что «по ошибке» написало в Twitter о том, что во время Второй мировой войны концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау был освобожден американскими военными.

«Вчера [27 января] мы по ошибке написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Он был, конечно же, освобожден советскими войсками», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Американские дипломаты написали, что США признают вклад союзнических сил в ходе войны и помнят о 6 млн евреев, погибших во время Холокоста.

Ранее, в Международный день памяти жертв Холокоста, посольство США в Дании написало, что 75 лет назад американские солдаты освободили Освенцим-Биркенау.