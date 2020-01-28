Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 27 янв, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 27 янв, 12:20
Приморье получило экспресс-тесты для диагностики китайского вируса Общество, 06:46 Чиновника МИДа заподозрили в получении взяток при госзакупках Общество, 06:35 SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды Технологии и медиа, 06:26 Der Spiegel извинился за опечатку об освобождении Освенцима американцами Технологии и медиа, 05:52 Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Политика, 05:37 Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии Политика, 05:22 Роспотребнадзор поможет ВОЗ в диагностике нового коронавируса Общество, 05:05 Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек Общество, 04:58 Полиция проверит слова матери брошенных в Шереметьево детей об избиениях Общество, 04:42 Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии Бизнес, 04:29 «Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась Общество, 04:17 СМИ сообщили о крушении Су-30 в Алжире Общество, 03:50 В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая Общество, 03:32 Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в 2020 году Общество, 03:06
Технологии и медиа ,  
0 

Der Spiegel извинился за опечатку об освобождении Освенцима американцами

Немецкий журнал Der Spiegel принес извинения за ошибку об освобождении концлагеря «Освенцима армией США, которую допустил в своих соцсетях. Пост опубликован в Twitter издания.

В четверг в Snapchat-канале журнала появился пост, в котором говорится, что лагерь Аушвиц (Освенцим) 75 лет назад был освобожден солдатами американской армии. На ошибку обратили внимание немецкие читатели, после чего она была исправлена — издание написало, что лагерь смерти освободила Красная армия.

Позже Der Spiegel написал, что «произошла чрезвычайно неловкая ошибка, за которую мы можем только извиниться». Также представители журнала сообщили, что принимают критику в свой адрес как «справедливое наказание».

23 января израильский министр иностранных дел Исраэль Кац, встречая президента Владимира Путина в аэропорту Тель-Авива, поблагодарил российского лидера за освобождение Красной армией Освенцима.

«Хотел бы поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией», — сказал Кац, добавив, что его мать была узницей лагеря, когда туда пришли советские войска.

Теги: Освенцим, США, ошибка, Der Spiegel
Материалы по теме
Глава МИД Израиля лично поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
Политика
Меркель призналась в стыде за преступления фашистов в Освенциме
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter