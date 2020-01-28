Der Spiegel извинился за опечатку об освобождении Освенцима американцами

Немецкий журнал Der Spiegel принес извинения за ошибку об освобождении концлагеря «Освенцима армией США, которую допустил в своих соцсетях. Пост опубликован в Twitter издания.

В четверг в Snapchat-канале журнала появился пост, в котором говорится, что лагерь Аушвиц (Освенцим) 75 лет назад был освобожден солдатами американской армии. На ошибку обратили внимание немецкие читатели, после чего она была исправлена — издание написало, что лагерь смерти освободила Красная армия.

Позже Der Spiegel написал, что «произошла чрезвычайно неловкая ошибка, за которую мы можем только извиниться». Также представители журнала сообщили, что принимают критику в свой адрес как «справедливое наказание».

23 января израильский министр иностранных дел Исраэль Кац, встречая президента Владимира Путина в аэропорту Тель-Авива, поблагодарил российского лидера за освобождение Красной армией Освенцима.