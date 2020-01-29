В Омске задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины

В Новосибирске завели уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в убийстве беременной женщины, говорится в сообщении областного управления СК.

По данным следствия, убийство произошло днем 27 января: 34-летний мужчина дождался в подъезде 33-летнюю беременную знакомую и ударил ее ножом в спину. Женщину доставили в больницу, однако спасти врачам ее не удалось.

Мужчину, который знал о беременности знакомой, полицейские задержали в Омске. По данным регионального главка МВД, он скрывался в гостинице, а в город добрался при помощи сервиса по поиску автомобильных попутчиков. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК (убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

В Москве в декабре прошлого года задержали мужчину, подозреваемого в убийстве сестры. Тело девушки обнаружили в подъезде одного из домов, при обыске в квартире ее брата были найдены курительные смеси, сообщали в СК.