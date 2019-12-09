В Москве мужчину задержали по подозрению в убийстве сестры

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. По факту убийства возбуждено уголовное дело, на месте преступления работают следователи, сообщили РБК в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета Юлию Иванову, речь идет о молодом человеке, которого подозревают в убийстве сестры. Тело девушки 1998 года рождения со множеством ножевых ранений обнаружили в подъезде дома по улице Самуила Маршака. Правоохранительные органы задержали в районе Новой Москвы ее брата 2001 года рождения. В его квартире, по словам Ивановой, обнаружили курительные смеси.

Как сообщает РЕН ТВ, молодой человек убил девушку для совершения ритуала, чтобы избавить себя «от демонов». В Москве, как сообщает телеканал, 18-летний приезжий из Нижневартовска вместе с сестрой снимал квартиру.

По данным телеканала, соседи обнаружили следы крови и услышали крики о помощи. Позднее на теле жертвы были обнаружены ритуальные рисунки.

По информации Telegram-канала 112, изображения этого рода были на стенах подъезда. При задержании, по его информации, мужчина читал «молитву». Baza пишет, что мужчина был без одежды. У него на коже, отмечает Telegram-канал, также обнаружили «странные» рисунки, при задержании он был рядом с телом убитой.