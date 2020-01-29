США запретили своим дипломатам посещать Старый город в Иерусалиме

Соединенные Штаты запретили дипломатическим работникам и членам их семей посещать Старый город Иерусалима в связи с распространением призывов к демонстрациям после публикации «сделки века». Об этом говорится на сайте посольства США в Израиле.

Отмечается, что в целях безопасности сотрудникам посольства запрещается находиться в районе Дамасских ворот, Львиных ворот и Ворот цепи, посещать Храмовую гору, Западный берег, включая Вифлеем, Иерихон, Кумран, Вади-Кельт, а также части побережья Мертвого моря, относящиеся к Западному берегу».

В предупреждении говорится, что граждане США должны избегать мест скоплений людей, сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения уровня осведомленности о безопасности в регионе.

Накануне президент США Дональд Трамп представил план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, известного как «сделка века». Он предложил создать два государства со столицей в Иерусалиме и Восточном Иерусалиме. От палестинской стороны американский президент потребовал демилитаризацию и прекращение поддержки движения ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал предложение Трампа, а президент Палестины Махмуд Аббас сделку отверг.