Обвинительные заключения по делам против Нетаньяху передали в суд

Генеральный прокурор Израиля подал в суд Иерусалима обвинительные заключения по трем делам против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию генерального прокурора Авихая Мандельблита.

Издание отмечает, что таким образом Нетаньяху стал первым действующим премьер-министром страны, против которого выдвинуты обвинения в суде.

Официальные обвинения по трем эпизодам мошенничества и коррупции были предъявлены Нетаньяху в ноябре. Следствие полагает, что премьер-министр принимал от некоторых бизнесменов различные подарки в обмен на покровительство и услуги.

В начале января Нетаньяху объявил, что попросит парламент о неприкосновенности по трем обвинениям. Times of Israel тогда пояснила, что ответ кнессета на просьбу премьера может занять несколько месяцев. А пока парламент принимает решение, премьер-министр вправе не выступать в суде на слушаниях по уголовным делам.

28 января премьер-министр Израиля, находясь с визитом в США, отозвал прошение о предоставлении ему иммунитета. «Я не позволю своим политическим оппонентам использовать этот вопрос, чтобы вмешиваться в исторический процесс, который я веду», — написал в Facebook Нетаньяху по этому поводу.