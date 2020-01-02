Нетаньяху попросит парламент о неприкосновенности по трем уголовным делам

Согласно законам Израиля, премьер-министр может попросить об иммунитете по нескольким основаниям. Как пишет Reuters, это политически рискованный шаг, который при этом может задержать слушания по уголовным делам на месяцы

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что попросит парламент о неприкосновенности по трем уголовным обвинениям, сообщает Times of Isreal.

Как пишет Reuters, это политически рискованный шаг, который при этом может задержать слушания по уголовным делам на месяцы. Согласно законам страны, Нетаньяху может попросить об иммунитете по нескольким основаниям, включая утверждение о недобросовестности действия обвинения.

Times of Israel поясняет, что несколько месяцев может занять ответ кнессета на просьбу Нетаньяху. Пока парламент принимает решение, премьер-министр имеет право не выступать на слушаниях в суде по уголовным делам.

В ноябре премьер-министру Израиля были предъявлены официальные обвинения по трем эпизодам мошенничества и коррупции. Следствие обвиняет Нетаньяху в сговоре с несколькими бизнесменами: он якобы принимал от них различные подарки в обмен на покровительство и услуги. Сам бизнесмен назвал уголовные дела в отношении него попыткой госпереворота.