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Политика ,  
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Нетаньяху попросит парламент о неприкосновенности по трем уголовным делам
Согласно законам Израиля, премьер-министр может попросить об иммунитете по нескольким основаниям. Как пишет Reuters, это политически рискованный шаг, который при этом может задержать слушания по уголовным делам на месяцы
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил, что попросит парламент о неприкосновенности по трем уголовным обвинениям, сообщает Times of Isreal.

Как пишет Reuters, это политически рискованный шаг, который при этом может задержать слушания по уголовным делам на месяцы. Согласно законам страны, Нетаньяху может попросить об иммунитете по нескольким основаниям, включая утверждение о недобросовестности действия обвинения.

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Times of Israel поясняет, что несколько месяцев может занять ответ кнессета на просьбу Нетаньяху. Пока парламент принимает решение, премьер-министр имеет право не выступать на слушаниях в суде по уголовным делам.

В ноябре премьер-министру Израиля были предъявлены официальные обвинения по трем эпизодам мошенничества и коррупции. Следствие обвиняет Нетаньяху в сговоре с несколькими бизнесменами: он якобы принимал от них различные подарки в обмен на покровительство и услуги. Сам бизнесмен назвал уголовные дела в отношении него попыткой госпереворота.

2 марта в Израиле состоятся третьи за год парламентские выборы: предыдущие прошли 9 апреля и 17 сентября, но в обоих случаях победившим партиям не удалось сформировать правительство. Основная борьба за формирование кабинета шла между правящей с 2009 года правоцентристской партией «Ликуд» (ее возглавляет Нетаньяху) и новым блоком, появившимся перед апрельскими выборами, — «Кахоль-Лаван». Во время апрельских выборов партии получили по 35 мест в 120-местном кнессете.

Автор: Артём Губенко
Теги: Израиль, Нетаньяху, обвинения
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