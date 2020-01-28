Иранские СМИ сообщили о гибели офицера ЦРУ со ссылкой на сайт с фейками

Иранское агентство Mehr пишет, что на разбившемся накануне в Афганистане самолете летел Майкл Д'Андреа, куратор действий ЦРУ на Ближнем Востоке. При этом агентство ссылается на американский сайт Veterans Today (VT), публикующий в том числе фейковые новости.

Veterans Today утверждает, что получил информацию о гибели Д'Андреа от двух «источников в российской разведке». При этом в качестве фотографии высокопоставленного сотрудника ЦРУ используется кадр из фильма «Цель номер один», персонаж актера Фредрика Лене, прототипом которого стал Майкл Д'Андреа.

О крушении американского военного самолета в Афганистане стало известно 27 января. Ответственность за случившееся взял на себя «Талибан» (организация запрещена в России). Представитель военного командования США в Афганистане полковник Сонни Леггет назвал фейком заявления о причастности талибов к катастрофе.

«Противоречивая информация могла специально вбрасываться, потому что американцам нужно было время, чтобы решить ряд вопросов, связанных с крушением, например провести эвакуацию выживших, уничтожить или забрать с места падения оборудование», — допускает директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар. К версии о том, что самолет сбили талибы он относится скептически, но отмечает, что исключать ее полностью нельзя: «Раньше «Талибан» не показывал, что у него есть оружие, способное сбивать самолеты на высоте, на которой летают такие самолеты, как этот». «Талибан» — радикальная суннитская группировка и, кроме прочего, идеологический противник шиитов, а Иран — шиитская страна. «Талибан» возникал как радикальное суннитское движение, но со временем изменился, и ряд входящих в него группировок, особенно на западе Афганистана, поддерживают отношения с Ираном, — объясняет Нессар. — Здесь работает правило враг моего врага — мой друг».