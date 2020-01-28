Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 12:09
Армия Сирии вернула контроль над захваченным боевиками городе в Идлибе Политика, 19:10 Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации Политика, 19:07 Адвокат историка Соколова заявил о планах потребовать еще одну экспертизу Общество, 19:06 Патриарх Кирилл назвал способ увеличить население России на 10 млн Общество, 18:59 Почему покупать Bitcoin прямо сейчас не лучшая идея Крипто, 18:54 Путин встретится с Нетаньяху в Москве 30 января Политика, 18:50 Власти ЕАО обратились к Китаю с просьбой не открывать пограничные пункты Общество, 18:41 Александр Емельяненко вышел из СИЗО в Анапе после семи суток ареста Спорт, 18:39 Иранские СМИ сообщили о гибели офицера ЦРУ со ссылкой на сайт с фейками Политика, 18:35 В Москве задержали одного из фигурантов «дела Гайзера» Москвина Общество, 18:28 Почему Saudi Aramco инвестировала в блокчейн-стартап Крипто, 18:26 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:21 В двух регионах госпитализировали вернувшихся из Китая россиян Общество, 18:17 Какие ИТ-решения помогут ретейлерам сократить траты на мерчандайзеров Pro, 18:14
Политика ,  
0 

Иранские СМИ сообщили о гибели офицера ЦРУ со ссылкой на сайт с фейками

Иранское агентство Mehr пишет, что на разбившемся накануне в Афганистане самолете летел Майкл Д'Андреа, куратор действий ЦРУ на Ближнем Востоке. При этом агентство ссылается на американский сайт Veterans Today (VT), публикующий в том числе фейковые новости.

Veterans Today утверждает, что получил информацию о гибели Д'Андреа от двух «источников в российской разведке». При этом в качестве фотографии высокопоставленного сотрудника ЦРУ используется кадр из фильма «Цель номер один», персонаж актера Фредрика Лене, прототипом которого стал Майкл Д'Андреа.

О крушении американского военного самолета в Афганистане стало известно 27 января. Ответственность за случившееся взял на себя «Талибан» (организация запрещена в России). Представитель военного командования США в Афганистане полковник Сонни Леггет назвал фейком заявления о причастности талибов к катастрофе.

«Противоречивая информация могла специально вбрасываться, потому что американцам нужно было время, чтобы решить ряд вопросов, связанных с крушением, например провести эвакуацию выживших, уничтожить или забрать с места падения оборудование», — допускает директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар. К версии о том, что самолет сбили талибы он относится скептически, но отмечает, что исключать ее полностью нельзя: «Раньше «Талибан» не показывал, что у него есть оружие, способное сбивать самолеты на высоте, на которой летают такие самолеты, как этот». «Талибан» — радикальная суннитская группировка и, кроме прочего, идеологический противник шиитов, а Иран — шиитская страна. «Талибан» возникал как радикальное суннитское движение, но со временем изменился, и ряд входящих в него группировок, особенно на западе Афганистана, поддерживают отношения с Ираном, — объясняет Нессар. — Здесь работает правило враг моего врага — мой друг».

Сайт Veterans Today был основан в 2003 году. Как отмечает Politico, издание публикует «безумные теории заговора». Также портал неоднократно публиковал фейки. Например, о химтрейлах над Лос-Анджелесом (речь идет о следах, оставляемых самолетами. Сторонники теорий заговора выдвигают различные версии «истинного» назначения химтрейлов: от испытаний химоружия до контроля за численностью населения) или о том, что Израиль играл активную роль в терактах 9 сентября 2001 года.

Politico также привело в публикации слова руководителя проекта Veterans Today Гордона Даффа. Издание указало, что он служил раньше в Корпусе морской пехоты во Вьетнаме. По его словам, в одном из интервью в 2012 году (Politico не указало первоисточник) Дафф говорил, что «около 30% того, что пишут на Veterans Today, — это явная ложь». «Еще около 40% того, что я пишу, является, по крайней мере намеренно, частично ложным. Если бы я не писал ложную информацию, меня бы не было в живых», — приводило издание слова руководителя.

РБК направил запросы в Госдепартамент и Минобороны США.

Теги: Иран, ЦРУ, Афганистан
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter