В Москве загорелась детская поликлиника

Площадь возгорания составила 10 кв. м, никто не пострадал. По разным данным, из здания эвакуировали от 50 до 100 человек

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В детской поликлинике на Азовской улице в Москве произошел пожар, из здания эвакуированы 100 человек, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источники. По данным ТАСС, эвакуация затронула 50 человек, в том числе 15 детей.

В пресс-службе ГУ МЧС подтвердили РБК, что пожарные выезжали по заявке по адресу Азовская, 20, корп. 2.

«Принадлежность здания пока уточняется. <...> На втором этаже здания происходило загорание оргтехники. По площади около 10 кв. м. Успешно ликвидировано», — сообщили в ведомстве.

Администрация вывела людей из здания до прибытия экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

Возгорание произошло в кабинете физиотерапии, уточнил собеседник «Москвы».