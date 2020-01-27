Синоптики предупредили о самом сильном снегопаде в Москве за всю зиму

В ночь с 27 на 28 января в Москве пройдет самый сильный снегопад за текущую зиму, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мы ожидаем, что за сегодняшнюю ночь и завтрашний день выпадет 4–8 см снега», — сказала она. По ее словам, за одну ночь выпадет 3–5 см.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал РБК, что затем снег будет идти весь день. По его словам, ночью выпадет буквально 2–3 см снега. «Температура понизится до минус 3–5 градусов, завтра также будет отрицательная — минус 1–3 градуса», — сказал он.

Синенков также отметил, что всю последнюю неделю января в Москве будут идти снегопады слабой и средней интенсивности, и, несмотря на то что затем температура повысится до положительных значений, снега за неделю выпадет больше, чем растает. «Высота снежного покрова немного увеличится к концу недели — до 7–8 см. Сейчас только 2 см», — пояснил он.

На прошлой неделе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что на этой неделе в Москве будут снегопады, метели и умеренные морозы. По его словам, связано это «с тыловой частью циклона», который принесет в столицу обильные снегопады.