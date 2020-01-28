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Общество ,  
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В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел около 13:20 по местному времени (8:20 мск) в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги. Отмечается, что пострадавших нет. По данным РЖД, угроза экологической ситуации отсутствует. На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима. В РЖД сообщили, что ожидаются задержки пассажирских поездов.

Доследственную проверку по факту схода вагонов начало Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России, сообщается на сайте ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В июле 2019 года 23 вагона с углем сошли с рельсов в Республике Коми. Погибших и пострадавших так же не было. Из-за опрокидывания вагонов нарушилось движение как минимум четырех пассажирских поездов.

Теги: РЖД, поезд, авария
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