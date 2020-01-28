СК завел дело после убийства пенсионерки в Москве

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, говорится в сообщении столичного главка СК.

По данным следствия, 27-летний мужчина проник в квартиру 75-летней пенсионерки и похитил у нее 30 тыс. руб., после чего изнасиловал и задушил ее.

В ходе допроса мужчина признался в содеянном. В отношении него завели уголовное дело по статьям об изнасиловании, разбое и убийстве.

По данным МВД, полицейские обнаружили тело пенсионерки, после того как ее соседи сообщили, что их заливает, передает «РИА Новости». Подозреваемого в убийстве задержали в аэропорту Шереметьево, им оказался 28-летний слесарь.

В московском метро в конце декабря мужчина ранил ножом пенсионера. Мужчину 1946 года рождения госпитализировали со станции «Шаболовская», нападавшего задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.