Заместитель Эрнста вернулся в правительство

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства. Распоряжение (*.pdf) опубликовано на сайте правительства.

Молчанов — заместитель генерального директора «Первого канала» по взаимодействию с органами государственной власти. Он занимал этот пост с мая 2017 года.

В 1996 году Молчанов был членом предвыборного штаба экс-президента Бориса Ельцина. Позднее стал помощником главы администрации президента Валентина Юмашева, затем возглавлял управление по связям с общественностью и занимал пост замминистра культуры.

С 2004 года Молчанов работал в правительстве. Сначала он был главой департамента правительственной информации, а позднее возглавил департамент культуры и образования. С 2012 по 2015 год он был руководителем аппарата правительства.