Немецкое СМИ сообщило о подъеме сельского хозяйства России

В последние годы сельское хозяйство в России сильно развилось, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

По словам эксперта из Института им. Лейбница Линды Гетц, в России резко выросло производство свинины: если в 2014 году страна обеспечивала себя на 83%, то теперь делает это полностью и практически прекратила импорт. Помимо этого, потребности России покрывает внутреннее производство мяса птицы, добавила она.

Гетц отметила, что в последние годы в стране также развилось выращивание масличных культур. По ее словам, основным экспортным товаром является пшеница, которую ни одно государство не поставляет больше, чем Россия. Но несмотря на подъем сельского хозяйства, в некоторых областях страны предстоит много работы, чтобы сохранить конкурентоспособность на мировом рынке: одной из проблем эксперт назвала низкий уровень самообеспечения говядиной и молочной продукцией.

Как сообщили специалисты Deloitte, по итогам 2019 года российские аграрии заметно ухудшили оценку состояния отрасли. Наиболее пессимистично были настроены свиноводы, у которых на фоне падения цен снизилась рентабельность. Аналогичная ситуация ждет и растениеводство, где резко снизилась стоимость зерна урожая 2019 года, уменьшились погектарные субсидии и увеличилась себестоимость производства зерновых, прогнозируют эксперты.