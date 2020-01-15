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Бизнес ,  
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Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев

Аграрии по итогам 2019 года заметно ухудшили свою оценку состояния отрасли, выяснили специалисты Deloitte. Наиболее пессимистично были настроены свиноводы, у которых на фоне падения цен снизилась рентабельность
Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Пессимистические оценки аграриев относительно состояния российского агропромышленного комплекса зафиксировала консалтинговая компания Deloitte в своем исследовании «Обзор рынка сельского хозяйства» за 2019 год. Итоги опроса компаний, работающих в сфере АПК, Deloitte ежегодно публикует с 2015 года.

В 2018 году аграрии оценивали состояние отрасли наиболее позитивно с момента введения продэмбарго в 2014-м. По итогам 2019 года оценка положения дел в отрасли значительно ухудшилась, констатирует Deloitte. Значение индекса, характеризующего состояние АПК, составило 0,26, что на 14 пунктов (один пункт равен 0,01) ниже, чем по итогам 2018 года, и стало самым низким результатом за последние три года. Индекс рассчитывается из ответов респондентов, где на каждый ответ те дают свою оценку от -1 до 1. Всего в опросе участвовали 50 представителей отрасли.

Доля аграриев, которые положительно оценивают состояние отрасли, за год значительно сократилась — на 13 п.п., до 72%. Оптимисты в основном представляли крупные компании с выручкой более 2 млрд руб.

С чем связан пессимизм аграриев

Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов. Падение прибыльности по результатам года покажет сектор свиноводства: по словам Хасанова, это результат снижения оптовых цен на свинину и роста себестоимости производства. Снижение рентабельности для свиноводов будет особенно ощутимо на фоне рекордных показателей 2018 года, когда цены на свинину оставались на высоком уровне, а себестоимость снизилась из-за падения цен на зерновые урожая 2017 года.

О том, что свинина подешевела в опте, сообщали крупные производители — «Черкизово» и «Русагро». В октябре 2019-го цена за 1 кг свинины у «Черкизово» упала на 14% к аналогичному периоду предыдущего года, у «Русагро» мясо подешевело за третий квартал на 23%. Причиной в компаниях назвали рост производства: предложение свинины на рынке все больше превышает спрос, пояснил гендиректор «Русагро» Максим Басов. В рознице цены тоже снизились: у ретейлера «Лента» свинина на полке подешевела более чем на 15%.

Динамика цен на мясо, безусловно, повлияла на настроения аграриев, утверждает главный аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов. Вслед за свининой, подешевевшей после ввода новых свинокомплексов, во втором полугодии 2019 года заметно упали цены и на курятину. В конце 2019 года цены на живых свиней упали до пятилетнего минимума — 78 руб. за 1 кг с НДС, а оптовая цена на тушку бройлера приблизилась к 100 руб. за 1 кг, что на 25% ниже цен в конце 2018-го.

Представитель «Мираторга», крупнейшего производителя свинины, отказался комментировать «развитие целой отрасли».

Рентабельность также снизится в растениеводстве из-за падения цен на зерно урожая 2019 года, уменьшения погектарных субсидий и увеличения себестоимости производства зерновых, ожидает Хасанов.

Цены на рынке растениеводческой продукции всегда колеблются, сельхозпроизводители к этому привыкли и их настроения от этого принципиально не меняются, считает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. По его данным, в начале сезона 2019/20 (длится с июля по конец июня) цены на зерно были ниже, чем в начале предыдущего сезона, но к концу календарного 2019 года они вернулись к уровню прошлого года или даже превышают его. Снижения рентабельности в растениеводстве в 2019 году по сравнению с предыдущим годом Сизов также не заметил.

Растет ли сельское хозяйство

Настроения аграриев ухудшились на фоне положительной прошлогодней динамики отрасли, следует из ответа Минсельхоза. В частности, рентабельность сельхозорганизаций в 2019 году, по данным министерства, была в среднем 14,6%, что на 2,1 п.п. больше, чем год назад. Такие показатели в министерстве объясняют увеличением господдержки: в 2019 году на эти цели было выделено 318,3 млрд руб. против 254,1 млрд руб. в 2018-м.

В Минсельхозе также отмечают «рост деловой активности агробизнеса и повышение интереса к АПК со стороны инвесторов, которые приходят в том числе из других отраслей экономики».

В январе—ноябре 2019 года производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий, по информации Росстата, увеличилось на 4,1% к соответствующему периоду прошлого года. Данных за весь 2019 год еще нет. Сизов из «Совэкона» ожидает, что в 2019 году сектор АПК покажет очень высокие темпы роста — около 4% к предыдущему году.

Чего ждут аграрии в 2020 году

Несмотря на пессимистичные оценки текущего состояния АПК, возможности развития отрасли на 2020 год опрошенные Deloitte компании оценили выше: индекс «Перспективы АПК» в 2019 году вырос по сравнению с показателем предыдущего года на девять пунктов — до 0,19. Половина респондентов не ожидает существенных изменений, но 44% предполагают, что ситуация улучшится.

Перспективы развития своих компаний большинство респондентов также оценивают более положительно, чем в прошлом году, — выше на 13 пунктов. Доля оптимистов выросла на 18 п.п. и составила 64%.

Одна из причин оптимизма по поводу перспектив, по мнению Хасанова, — продолжение государством политики по поддержке АПК и наращиванию экспорта. В феврале прошлого года была продлена до 2025 года госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Для животноводства положительным фактором Хасанов называет открытие в 2019 году новых зарубежных рынков сбыта, прежде всего, Китая для части продукции птицеводства. Общая стабилизация экономики, снижение стоимости заемного капитала и усиление курса рубля также являются факторами позитивной оценки, считает эксперт.

Оптимизм аграриев на будущий год может быть связан с ожидаемым ростом отгрузок на внешние рынки, признает Дальнов из «Черкизово». Но он напоминает, что есть и сдерживающие оптимизм факторы: укрепление рубля, который за год подорожал к доллару почти на 9%, делает российскую продукцию менее конкурентоспособной. Вдобавок на некоторых рынках сохраняются нетарифные ограничения, например, Китай по-прежнему не разрешает прямые поставки российской свинины.

Дальнов ожидает, что в первом полугодии следующего года на российском рынке мяса будет сохраняться достаточно сложная для производителей ситуация, а основным фактором, определяющим динамику цен, останется продолжающийся рост отечественного производства свинины.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: Deloitte, сельское хозяйство, исследование
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