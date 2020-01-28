Эксперт назвал ошибки при торможении в гололед

Есть несколько устаревших «вредных советов», которые лишь ухудшают торможение в гололед, сообщил эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов.

По его словам, в старых учебниках по вождению встречается совет имитировать работу ABS — антиблокировочной системы, быстро нажимая педаль тормоза. Но ни один человек не сможет делать это настолько быстро — до 20 раз в секунду, и в экстренной ситуации подобные действия могут лишь увеличить тормозной путь, отметил Пименов.

Существует вредный совет и для водителей автомобилей с «механикой» — тормозить сначала двигателем, последовательно переключаясь до первой передачи, но он вряд ли работает в экстренной ситуации, отметил эксперт.

Пименов добавил, что на скользкой дороге также не стоит пользоваться ручником: при неверном повороте руля с заблокированными задними колесами машина может пойти боком. По словам эксперта, главное правило при гололеде — это держать дистанцию и тормозить с запасом.

Стиль управления автомобилем и риск попасть в аварию также во многом зависят от условий жизни в регионе, сообщили эксперты Национального рейтингового агентства, РАНХиГС и ВШЭ. Так, самыми безопасными по вождению стали Омская, Новосибирская и Самарская область, а высокий риск попасть в аварию выявили в Чечне, Ингушетии, Забайкальском крае и Оренбургской области.