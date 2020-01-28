МВД на Камчатке возбудило дело против сломавшего сыну челюсть мужчины

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело против жителя поселка Оссора Карагинского района после того, как он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Сам инцидент произошел в конце декабря. В полиции рассказали, что мальчик начал пререкаться с матерью перед тем, как пойти в школу, отец поднял его и бросил на пол. По данным МВД, у ребенка пошла кровь, ему дали обезболивающее и отправили в школу.

Как сообщили в полиции, учителя увидели следы побоев на лице и обратились в правоохранительные органы и к медикам. Школьник был доставлен в хирургическое отделение местной больницы, где у него диагностировали перелом нижней челюсти со смещением, говорится в сообщении.

В МВД добавили, что отец ребенка ранее утверждал, что тот «просто упал». Проверка установила, что мальчика избивают уже не первый раз. В отношении мужчины завели дело по ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Проверку по данному случаю также проводит и региональное управление Следственного комитета.

В июле 2019 года в Алтайском крае суд признал женщину виновной в жестоком обращении и побоях опекаемых детей. В «воспитательных целях» она сломала ногу ребенку из-за плохих оценок в школе.