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«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась. Она опубликовала видео в своем Instagram, в котором рассказала, что все это время находилась в глубине джунглей, где были организованы духовные практики.

По словам Андрейченко, в последние недели она упорно работала, потребовался отдых. Поэтому она и уехала в поселение в джунглях, где одним из обязательных условий было молчание.

https://www.instagram.com/p/B7175U8itdN/

«Я хочу поблагодарить вас за вашу любовь, за то сочувствие, которое я испытала в связи с моим исчезновением. Которого не было», — сказала Андрейченко в видеообращении.

По ее словам, когда она вернулась от друзей, то выключила телефон. А когда снова включила, то получила сотни сообщений в мессенджеры и на электронную почту, а также большое количество пропущенных звонков.

Яндекс. Директ

Ранее Трунцев сообщал, что после отъезда от подруги актриса более суток не выходила на связь.

Советская, российская и американская актриса Наталья Андрейченко, прежде всего, известна по ролям в фильмах «Мэри Поппинс», «Военно-полевой роман», «Леди Магбет Мценского уезда» и «Сибириада».

Актриса занимается йогой, практикует веганство и сыроедение.

Теги: актриса, Мексика, пропажа
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