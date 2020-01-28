«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Актриса Наталья Андрейченко, о пропаже которой сообщал 27 января директор Ян Трунцев, нашлась. Она опубликовала видео в своем Instagram, в котором рассказала, что все это время находилась в глубине джунглей, где были организованы духовные практики.
По словам Андрейченко, в последние недели она упорно работала, потребовался отдых. Поэтому она и уехала в поселение в джунглях, где одним из обязательных условий было молчание.
«Я хочу поблагодарить вас за вашу любовь, за то сочувствие, которое я испытала в связи с моим исчезновением. Которого не было», — сказала Андрейченко в видеообращении.
По ее словам, когда она вернулась от друзей, то выключила телефон. А когда снова включила, то получила сотни сообщений в мессенджеры и на электронную почту, а также большое количество пропущенных звонков.