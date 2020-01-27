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Общество ,   Сделано для агрегаторов 
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PR-директор Натальи Андрейченко заявил о ее пропаже в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко, исполнительница главных ролей в фильмах «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания», уехала в Мексику и не выходит на связь. Сообщение об этом появилось на ее странице в Instagram.

В сообщении говорится, что Андрейченко более суток не выходит на связь: «В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в три часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон. В последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта. После того как она села в машину, больше не выходила на связь».

«Мы в последнее время очень много общались, практически каждый день, касательно ее [Натальи Андрейченко] нового проекта, над которым она очень долго работает. Духовный проект у нее. Это крайне странно, что она не выходит на связь уже больше суток», — сообщил РБК директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев. Он сказал, что пока не обращался в полицию.

«Перед этим (публикацией поста в Instagram. — РБК) мне написала ее подруга Марэт. Вчера еще вечером по Москве. [Затем] я начал искать телефон ее сына, он находится в Швейцарии. Честно говоря, до того как мне стали звонить журналисты и говорить, что нужно обращаться в полицию, я об этом даже не думал. Надеюсь, что все обойдется. Я нашел там человека, который съездит в этот дом, проверит, все ли хорошо. У них просто сейчас четыре ночи. В этом вся проблема», — сказал он.

Наталья Андрейченко родилась в Москве в 1956 году и закончила ВГИК. В кино она снимается с 1975 года. Наибольшую известность она получила благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания!» и мелодраме «Военно-полевой роман». Также в числе ее работ роли в фильмах «Сибириада», «Прости», «Леди Макбет Мценского уезда».

Теги: актриса, Мексика, исчезновение
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