Собянин предложил выделить раздел похвалы в отчетах Счетной палаты

Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании коллегии Счетной палаты выступил с инициативой выделения раздела похвалы в отчетах надзорного ведомства, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, когда вы приходите к нам на проверку, конечно, нам сложно признаваться в этом случае вам в любви, но мы понимаем, что вы выполняете свой долг. Но тем не менее, если можно пожелать вам в будущем помимо разделов критики, раздела эффективного расходования бюджета, раздела направления материалов следствию и в прокуратуру еще сделать маленький раздел, где сказать людям, которых вы проверяете: «Спасибо большое, все-таки вы что-то там сделали», — сказал Собянин. Мэр добавил, что это «согреет душу», потому что «всем приятно, когда оценивают не только негативное, но и позитивное».

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя предложение Собянина, заявил, такая инициатива может быть рассмотрена. «Сергей Семенович, мы подумаем, внести ли в стандарт (аудиторской проверки) ваше новое предложение», — сказал он.

14 января Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что специалисты СП будут оценивать решения наблюдательных советов госкомпаний, а также качество корпоративного управления и всю систему госзакупок. Решения по имущественным вопросам будут контролироваться на всех уровнях системы, в том числе у «дочек» компаний.