Представители МИД России и Асад обсудили ситуацию в Сирии

Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев были приняты президентом Сирии Башаром Асадом для обсуждения ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Беседа проходила в составе российской межведомственной делегации при участии представителей министерства обороны. Стороны обсудили ликвидацию оставшихся очагов терроризма, гуманитарную помощь сирийцам, возвращение беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома.

Российские дипломаты и сирийский президент также затронули проблемы политического урегулирования в Сирии при поддержке ООН и продолжение работы Конституционного комитета в Женеве.

Ранее 27 января Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) при российском Минобороне предупреждал о готовяшихся провокациях в Сирии.

По данным ЦПВС, провокации готовятся в том числе организацией «Белые каски» — планируется использование отравляющих веществ в провинциях Алеппо и Идлиб. Информация была получена российскими военными от задержанных боевиков и местных жителей.