Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 27 янв, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 27 янв, 12:20
Госдеп сообщил о ранении человека при обстреле «зеленой зоны» в Багдаде Политика, 00:32 Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля Финансы, 00:00 Почти четверть россиян поддержали объединение с Белоруссией Политика, 00:00 Представители МИД России и Асад обсудили ситуацию в Сирии Политика, 27 янв, 23:51 Суд в Нидерландах подтвердил право России на бренд водки Stolichnaya Бизнес, 27 янв, 23:25 Трамп предложил Китаю помощь в борьбе с коронавирусом Общество, 27 янв, 23:23 Соавтор закона о суверенном интернете назначена замглавы Минкомсвязи Политика, 27 янв, 23:06 Суд заблокировал пять распространяющих World of Warcraft сайтов Технологии и медиа, 27 янв, 23:03 Посольство России в ФРГ ответило на требование Качиньского о репарациях Политика, 27 янв, 23:00 Мишустин назначил главу мусорной госкомпании Политика, 27 янв, 22:52 В Алабаме из-за пожара на пристани погибли восемь человек Общество, 27 янв, 22:43 Сирия заявила об атаке боевиков на нефтяные объекты в порту Баниас Политика, 27 янв, 22:29 Ученые нашли уязвимость в контейнерах для хранения ядерных отходов в США Общество, 27 янв, 22:28 «Газпром» поставил первый миллиард кубометров газа в Турцию и Болгарию Бизнес, 27 янв, 22:18
Политика ,  
0 

Представители МИД России и Асад обсудили ситуацию в Сирии

Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин и спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев были приняты президентом Сирии Башаром Асадом для обсуждения ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Беседа проходила в составе российской межведомственной делегации при участии представителей министерства обороны. Стороны обсудили ликвидацию оставшихся очагов терроризма, гуманитарную помощь сирийцам, возвращение беженцев и временно перемещенных лиц в свои дома.

Российские дипломаты и сирийский президент также затронули проблемы политического урегулирования в Сирии при поддержке ООН и продолжение работы Конституционного комитета в Женеве.

Ранее 27 января Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) при российском Минобороне предупреждал о готовяшихся провокациях в Сирии.

По данным ЦПВС, провокации готовятся в том числе организацией «Белые каски» — планируется использование отравляющих веществ в провинциях Алеппо и Идлиб. Информация была получена российскими военными от задержанных боевиков и местных жителей.

Теги: Сирия, Башар Асад, МИД
Материалы по теме
Сирия заявила об атаке боевиков на нефтяные объекты в порту Баниас
Политика
В Минобороны сообщили о подготовке террористами провокаций в Сирии
Политика
Американский военный погиб в ДТП в Сирии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter