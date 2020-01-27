Сирия заявила об атаке боевиков на нефтяные объекты в порту Баниас

Боевики нанесли удар по нефтяным объектам, расположенным в порту города Баниас на северо-западе Сирии. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов.

В сообщении уточняется, что террористы атаковали нефтяные объекты, расположенные в порту, при помощи взрывных устройств, которые заложили водолазы. По данным агентства, специалисты начали оценку нанесенного ущерба и разработку планов по возобновлению работы нефтеналивной станции.

Какая именно группировка организовала атаку на нефтяные объекты, в сообщении агентства не уточняется.

Как поясняет Reuters, пострадали объекты нефтеперерабатывающего завода, расположенные в порту. Завод перерабатывает более 130 тыс. барр. сырой нефти в сутки, уточняет агентство.

Баниас располагается на западном побережье Сирии, недалеко от города Тартус.