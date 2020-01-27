Медведев пошутил о законе сохранения «Дмитриев Николаевичей» в кабмине

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время заседания бюро высшего совета партии пошутил про «закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве», передает корреспондент РБК.

После выступления вице-премьера Дмитрия Чернышенко Медведев отметил, что если один Дмитрий Николаевич выбывает из правительства, то другой с аналогичным именем его замещает. «Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой», — добавил он.

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где обозначил необходимость изменения Конституции в части государственного устройства. В тот же день премьер-министр Дмитрий Медведев заявил об отставке возглавляемого им правительства. На должность нового главы кабмина Путин предложил руководителя ФНС Михаила Мишустина. В его правительство вошел Дмитрий Николаевич Чернышенко, занявший должность вице-премьера. Свои посты в кабмине сохранили министр сельского хозяйства Дмитрий Николаевич Патрушев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Николаевич Кобылкин. В новое правительство не попал бывший вице-премьер Дмитрий Николаевич Козак, который был назначен заместителем главы администрации президента.