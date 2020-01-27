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Власти Свердловской области ответили на сообщения о забастовке в больнице

Богдановичская центральная районная больница в Свердловской области работает в штатном режиме, забастовки медперсонала в учреждении нет, сообщил РБК пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

«Никто никакой забастовки из медицинского персонала не объявлял! Больница работает в штатном режиме. Медицинский персонал оказывает всю необходимую амбулаторную и стационарную помощь пациентам в плановом порядке», — сказал он.

По его словам, коллектив больницы «просит их оградить от информационных провокаций извне» и «дать спокойно работать».

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Пресс-секретарь профсоюза «Альянс врачей» Иван Коновалов сообщил РБК, что 15 сотрудников медицинского учреждения устроили забастовку с требованием провести ремонт в прачечной больницы и не закрывать ее. По его словам, в помещении прачечной много лет не было ремонта и там «все плесневое, гнилое, разваливающееся». Однако, по его словам, закрыть помещение насовсем нельзя. «Ее [прачечную] нельзя закрыть, потому что в больнице есть инфекционное отделение, в этой прачечной стираются вещи, которые контактировали с инфекцией», — пояснил он. По словам Коновалова, руководство больницы планирует вывозить белье в соседнюю больницу, что противоречит закону.

РБК направил запрос в администрацию Богдановичской центральной районной больницы.

Теги: забастовка, больница, Свердловская область, новости РБК
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