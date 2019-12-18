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В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

Сотрудников Росгвардии в московскую клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) вызвал сотрудник частного охранного предприятия, говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Сделал он это «по просьбе неизвестного лица», указывает мэрия, а о прибытии росгвардейцев в лечебное учреждение «не сообщил». «Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание», — говорится в сообщении. Охранника, нажавшего кнопку, уволили, сообщает мэрия.

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей». По словам пресс-секретаря организации Ивана Коновалова, это произошло после того как представитель профсоюзной организации Анастасия Васильева приехала на утреннюю конференцию медицинских работников, чтобы выступить в защиту их прав.

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Коновалов сообщил, что на прошлой неделе сотрудники больницы обратились в организацию с жалобами на то, что руководство клиники принуждает их к увольнениям «по собственному желанию». «[Главврач] видимо ждет, что они не выдержат и сами уйдут. И Анастасия приехала на это собрание. Главный врач, видимо, очень не хотел защиты медиков, и потому приехал наряд Росгвардии с автоматами наперевес», — сообщил Коновалов РБК.

По его словам, во время вызовов к главврачу, где их принуждали уволиться, медикам сообщили, что зданию больницы требуется капитальный ремонт. «Но при этом здание находится в отличном состоянии, там есть окна, койки новые. Ремонт если и будет, то он займет какое-то время, и странно увольнять медиков при этом. Очень странная история», — сказал Коновалов.

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В столичном депздраве действия «Альянса врачей» назвали «провокацией», а Васильеву, приехавшую утром в больницу, обвинили в попытке сорвать утреннюю конференцию. Там также сообщили, что предложат всем сотрудникам закрывающегося на ремонт гинекологического отделения ГОКБ № 1 работу в других московских больницах в «соответствии с их квалификацией». Всего, по данным депздрава, работают в двух закрывающихся на ремонт корпусах больницы 62 человека, 16 из них «уже выразили желание продолжить работать в ее других структурных подразделениях».

РБК также обратился за комментарием к руководителю пресс-службы столичной Росгвардии Яне Урсу.

Теги: Росгвардия, департамент здравоохранения Москвы, больница, новости РБК
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