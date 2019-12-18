В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

Сотрудников Росгвардии в московскую клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) вызвал сотрудник частного охранного предприятия, говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Сделал он это «по просьбе неизвестного лица», указывает мэрия, а о прибытии росгвардейцев в лечебное учреждение «не сообщил». «Как только по окончании встречи главврач увидел сотрудников Росгвардии, он незамедлительно прояснил ситуацию и попросил сотрудников покинуть здание», — говорится в сообщении. Охранника, нажавшего кнопку, уволили, сообщает мэрия.

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей». По словам пресс-секретаря организации Ивана Коновалова, это произошло после того как представитель профсоюзной организации Анастасия Васильева приехала на утреннюю конференцию медицинских работников, чтобы выступить в защиту их прав.

Коновалов сообщил, что на прошлой неделе сотрудники больницы обратились в организацию с жалобами на то, что руководство клиники принуждает их к увольнениям «по собственному желанию». «[Главврач] видимо ждет, что они не выдержат и сами уйдут. И Анастасия приехала на это собрание. Главный врач, видимо, очень не хотел защиты медиков, и потому приехал наряд Росгвардии с автоматами наперевес», — сообщил Коновалов РБК.