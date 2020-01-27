PR-директор Андрейченко сообщил о планах заявить в полицию о ее пропаже

С момента пропажи актрисы Натальи Андрейченко в Мексике прошло более суток, и это является основанием для заявления в полицию и обращения в российское консульство. Об этом говорится в сообщении ее PR-директора Яна Трунцева на ее странице в Instagram.

Ранее Трунцев сообщил, что Андрейченко не выходит на связь, после того как уехала на машине от подруги в городе Канкуне. В сообщении говорилось, что PR-директор нашел человека, который поедет в дом, где остановилась актриса.

В последнем сообщении говорится, что в доме, где жила Андрейченко, никого не оказалось. При этом все машины, на которых она могла уехать, стояли в гараже. Кроме того, Трунцев сообщил, что ее сын Дмитрий Дунаевский также не знает, где находится актриса.

Представитель Андрейченко Вера Болдычева рассказала РБК, что новостей о местонахождении актрисы пока нет. «Пока никаких новостей нет, но я думаю, что все будет хорошо», — сообщила она РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу посольства России в Мехико.