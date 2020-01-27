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Бизнес ,  
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Бывшие помещения Минкомсвязи на Тверской выставили на торги за ₽1 млрд

Госкомпания «Дом.РФ» объявила торги по продаже 10 тыс. кв.м в здании Центрального телеграфа на Тверской улице, 7, следует из данных автоматизированной системы торгов «Сбербанк-АСТ». Это будет аукцион на повышение, начальная цена определена в 964,8 млн руб. без учета НДС.

Заявки будут приниматься до 28 февраля, торги состоятся 2 марта.

Здание Центрального телеграфа построено в 1929 году по проекту архитектора Ивана Рерберга, оно охраняется как объект культурного наследия регионального значения.

Площади, выставленные на торги, принадлежали Минкомсвязи. Недвижимость была передана в «Дом.РФ» вместе со зданиями Минэкономразвития и Минпромторга в центре Москвы. Все три министерства переехали в небоскреб «IQ-квартал» в «Москва-Сити». «Дом.РФ» выступает агентом по продаже объектов, в ноябре 2019 года госкомпания продала бывший комплекс Минэкономразвития на Триумфальной площади компании, подконтрольной столичной мэрии.

Общая площадь здания Центрального телеграфа на ул. Тверской, 7, — 54 тыс. кв.м. Помещениями площадью 35,2 тыс кв.м в здании владела дочка «Ростелекома» ПАО «Центральный телеграф». «Ростелеком» продал помещения в сентябре прошлого года за 3,5 млрд руб. Покупателем стало ООО «Центральный телеграф», которое связывают с контролирующим акционером компании O1 Properties — кипрской Riverstretch Trading & Investments. По словам руководителя российского представительства этой компании Алексея Мазина, Riverstretch Trading & Investments выступала консультантом сделки, а одна из структур O1 Properties эксплуатирует этот объект.

Еще 4,8 тыс. кв.м в Центральном телеграфе принадлежало компании «Юника Инвест» и находилось в залоге у Промсвязьбанка. Компания обанкротилась, и в декабре 2019-го ее помещения в здании на Тверской выкупило за 694,9 млн руб. АО «Стик Инвест», свидетельствуют данные единого федерального реестра сведений о банкротствах. АО «Стик Инвест» через ООО «Фобос Инвест» принадлежит Ольге Жук и Алексею Коновалову. Последний, по данным СПАРК, выступает учредителем 200 компаний.

Теги: Минкомсвязи России, Недвижимость
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