Мишустин поручил регулярно сообщать о ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил информировать его о результатах мониторинга ситуации с коронавирусом для доклада президенту России. Об этом сообщается на сайте правительства.

На совещании, которое прошло 27 января, глава правительства поручил организовать оперативный штаб при участии руководителей МЧС, МВД и Минпромторга для организации противоэпидемических мероприятий.

В течение двух дней Роспотребнадзор должен представить премьеру план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Пока в России не зарегистрировано ни единого случая заболевания коронавирусом, но количество зараженных по всему миру ежедневно растет. К 27 января сообщается о 2,8 тыс. заболевших и 81 умершем. Впервые вспышка новой инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года.