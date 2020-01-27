В центре Москвы грузовик с песком провалился в яму

Грузовик Mercedes-Benz, нагруженный песком, из-за перегруза провалился в яму в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы.

Ранее представитель экстренных служб заявил агентству, что автомобиль упал в ливневую канализацию. По данным префектуры ЦАО, инцидент произошел днем вблизи дома № 2/3 в Шубинском переулке (район Арбат). Эту же информацию РЕН ТВ подтвердили в столичном управлении ГИБДД.

Причиной ЧП в префектуре назвали халатность водителя грузовика со «сверхдопустимой погрузочной массой». Там добавили, что целостность дорожного полотна будет восстановлена в ближайшее время.

В октябре прошлого года в Оренбурге обрушился находящийся на ремонте мост во время проезда по нему грузовика с полуприцепом. По данным местных СМИ, грузовой автомобиль, нагруженный щебнем, весил 65 т при максимально разрешенных в регионе 42 т. В результате инцидента тогда рухнул пролет моста протяженностью 150–200 м, а также пострадали два человека: водитель грузовика и автомобиля LADA Priora, который был на мосту в момент обрушения.