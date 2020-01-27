В Хорватии разбился военный вертолет

В Хорватии разбился вертолет Kiowa Warrior, принадлежащий Военно-воздушным силам страны. Об этом сообщается на сайте местного Минобороны.

Инцидент произошел в Адриатическом море в районе островов Зларин и Заблаче.

В результате аварии погиб один из двух членов экипажа машины, говорится в сообщении ведомства. Силы Минобороны также начали операцию по поиску второго члена экипажа.

В сообщении не указано, погиб военный или выжил, однако ведомство указывает, что к месту крушения направлено спасательное судно из порта Шибеник.