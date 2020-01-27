В Хорватии разбился военный вертолет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 12:20
Комиссия по помилованию порекомендовала помиловать израильтянку Иссахар Общество, 18:27 Реновация накроет регионы: программу хотят отработать на крупных городах Недвижимость, 18:19 Количество погибших при землетрясении в Турции выросло до 41 Общество, 18:18 Каковы слабые места современных VR-тренажеров для промышленности Pro, 18:18 Медведев предложил «Единой России» помочь новому правительству с законами Политика, 18:16 Медведев назвал «Единую Россию» единственной пропрезидентской силой Политика, 18:11 Мосгорсуд отменил решение продлить арест замгендиректора «Аэрофлота» Общество, 18:09 Главу компании в Сибири арестовали из-за гибели 12 сотрудников при пожаре Общество, 18:09 Чайка потребовал честности от представителей регионов Северного Кавказа Политика, 18:03 В Иране произошло землетрясение Общество, 18:00 Минздрав Украины отчитался о не связанном с Китаем случае коронавируса Общество, 17:55 Суд продлил срок ареста Арашуковых Общество, 17:51 В Хорватии разбился военный вертолет Общество, 17:45 В центре Москвы грузовик с песком провалился в яму Общество, 17:42
Общество ,  
0 

В Хорватии разбился военный вертолет

В Хорватии разбился вертолет Kiowa Warrior, принадлежащий Военно-воздушным силам страны. Об этом сообщается на сайте местного Минобороны.

Инцидент произошел в Адриатическом море в районе островов Зларин и Заблаче.

В результате аварии погиб один из двух членов экипажа машины, говорится в сообщении ведомства. Силы Минобороны также начали операцию по поиску второго члена экипажа.

В сообщении не указано, погиб военный или выжил, однако ведомство указывает, что к месту крушения направлено спасательное судно из порта Шибеник.

Военный вертолет США сел на воду в районе японской Окинавы
Общество

Kiowa Warrior — американский легкий многоцелевой вертолет. В 2016 году Хорватия приобрела у США 16 воздушных средств модели OH-58D из числа выведенных из эксплуатации американской армией.

Теги: Хорватия, ВВС, вертолет
Материалы по теме
Частный вертолет экстренно приземлился в Подмосковье
Общество
На Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
Общество
Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter