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Минздрав Украины отчитался о не связанном с Китаем случае коронавируса

На Украине выявили один случай заболевания коронавирусом, однако он не имеет отношения к болезни, распространяющейся в китайском Ухане. Об этом сообщается на сайте Минздрава страны.

В ведомстве пояснили, что существует множество коронавирусов, вызывающих респираторные синдромы, и выявленный случай не относится к распространяющейся в Китае инфекции 2019-nCoV.

Ведомство отмечает, что ранее были зарегистрированы три пациента с подозрением на вирус 2019-nCoV, но ни в одном из этих случаев предварительный диагноз не подтвердился.

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Вирус 2019-nCoV получил распространение в китайском Ухане в декабре прошлого года. К настоящему моменту зафиксировано свыше 2,8 тыс. случаев заболевания, 81 из которых закончился летальным исходом. За пределами Китая коронавирус был также обнаружен в США, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме, Франции и других странах.

Теги: коронавирус, Украина
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