В центре Москвы автомобиль упал в реку

В Москве на Рубцровской набережной автомобиль повредил дорожное ограждение и упал в реку Яуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в районе дома № 13 по Рубцовской набережной. Водителя машины вытащили из воды и передали медикам. Сейчас на место аварии направили кран для извлечения автомобиля из воды. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В июле прошлого года в районе Николоямской набережной автомобиль упал в Яузу. В машине находились два человека, никто из них не пострадал. Как сообщал телеканал «Звезда» со ссылкой на МЧС, водитель не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего снес ограждение и упал в воду.