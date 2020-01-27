МИД России заявил протест Токио после поимки японца при попытке шпионажа

МИД России заявил протест Японии в связи с задержанием гражданина этой страны во Владивостоке при попытке сбора секретных данных о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

В связи с произошедшим в российское ведомство был вызван советник-посланник японской дипмиссии в Москве, которому вручили ноту протеста и заявили о противоправности действий подданного Японии на территории России.

Согласно заявлению МИДа, гражданин Японии был задержан 25 января при попытке получить секретные материалы о военном потенциале России на Дальнем Востоке.

Подозреваемому было предъявлено официальное предостережение о недопустимости «действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ» («Шпионаж»).