У госпитализированной в Шереметьево пассажирки не нашли коронавируса

У госпитализированной в Шереметьево пассажирки самолета из Владивостока не нашли коронавируса, сообщил РБК начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис.

По его словам, у женщины диагностировали гастроэтерит.

Накануне в Роспотребнадзор поступила информация о наличии на борту самолета, который прилетел из Владивостока в Москву, пассажирки с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщали «РИА Новости». Женщину изолировали по прибытии в аэропорт. Отмечалось, что пассажирка около месяца провела в Тайване и возвращалась в Россию транзитом через Пекин, где провела два часа.

На сегодняшний день на территории России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. С начала года на границе было досмотрено свыше 20 тыс. рейсов и более 1,16 млн человек. За это время у более 50 человек обнаружили симптомы инфекционных заболеваний, в том числе 20 человек с симптоматикой респираторных заболеваний, сообщал Роспотребнадзор.