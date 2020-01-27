Сессия ПАСЕ началась с избрания нового председателя

Фото: PACE

27 января, в первый день зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), депутаты ассамблеи избрали нового председателя — им стал представитель объединения политических партий группы «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE), бельгийский сенатор Хендрик Дамс. Он сменит на посту Лилиан Мори Паскье, при которой в прошлом году состоялось возвращение в ПАСЕ российской делегации. Об этом сообщается в Twitter ассамблеи.

Дамс, возглавляющий бельгийскую делегацию в ПАСЕ, был единственным кандидатом на этот пост. Ему 60 лет, впервые он был избран в бельгийский парламент в 1987 году в возрасте 28 лет и с тех пор каждый раз переизбирался в него вплоть до 2019-го. С 2007 года стал представлять Бельгию в ПАСЕ (у королевства в ассамблее семь голосов).

В зимней сессии впервые после демарша летом 2019 года примет участие украинская делегация, покинувшая организацию, когда ПАСЕ полностью восстановила Россию в правах и согласилась на изменение устава, чтобы больше ни одна страна не могла быть поражена в правах. 28 января в ПАСЕ выступит с речью президент Грузии Саломе Зурабишвили, а 29 января — президент Молдавии Игорь Додон.