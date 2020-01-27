Москалькова пообещала проверить сообщения о «подмене» пропавших чеченцев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверит информацию о том, что во время поездки в Чечню ей представили родственников пропавших чеченцев вместо них самих. Об этом в пресс-службе омбудсмена сообщили «РИА Новости».

«Уполномоченный считает информацию, опубликованную «Новой газетой», очень серьезной, будет проводить проверку по данному вопросу», — сказали в пресс-службе.

Летом 2017 года «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила, что в Чечне во внесудебном порядке были убиты 27 человек. Власти республики назвали информацию ложной, следователи неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. Осенью того же года Москалькова посетила Чечню, власти республики сообщали, что сотрудники аппарата омбудсмена пообщались с людьми, которых СМИ называли расстрелянными. Теперь же «Новая» сообщила, что в ходе визита в Чечню Москалькова общалась не с людьми, о казни которых писало издание, а с их братьями.

При этом в октябре 2017 года о подлоге уже сообщал правозащитный центр «Мемориал». Тогда Москалькова также обещала изучить эту информацию.