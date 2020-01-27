Mail.Ru прокомментировала сообщения о сбое в работе почты

Небольшой процент пользователей почты Mail.Ru утром мог испытывать сложности со входом в сервис, причины неполадок определены, сообщил РБК представитель сервиса Артем Попов.

«Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме», — сказал Попов. По его словам, пользовательские данные не пострадают.

Ранее пользователи сообщили о сбое в работе электронной почты. По данным портала Dowdetector, большинство пользователей (61%) отметили проблемы с электронным ящиком, 27% испытали трудности с сайтом и 11% — со входом в почту.

У некоторых также появлялись сообщения о неверном пароле, который нельзя было восстановить. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Краснодара.